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La 'picaresca' de un padre para colarse en Disney con sus hijos: "Envasado al vacío como un jamón"

El precio de las entradas a los parques de atracciones puede llevar a algunos padres a idear estrategias de lo más surrealistas, como se muestra en este viral recuperado en Aruser@s Fresh.

Aruseros carrito

En Aruser@s Fresh recuperamos algunos de los virales más sorprendentes de la temporada de Aruser@s. Entre ellos, uno que muestra hasta dónde puede llegar la imaginación de algunos padres para intentar ahorrar dinero en un parque de atracciones. Como vemos en las imágenes, unos padres tratan de esconder a sus hijos en la parte trasera de un carrito antes de entrar en Disney. Los pequeños permanecen ocultos detrás de la estructura y de la rejilla del carrito, intentando pasar desapercibidos ante los controles de acceso. Sin embargo, como explica Alfonso Arús, finalmente el padre termina siendo descubierto. "Parece que lo han envasado al vacío como un jamón", comenta entre risas Óscar Broc.

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