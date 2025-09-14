Alfonso Arús reacciona al impactante vídeo de un niño andando sobre unos raíles en un parque de atracciones: "¿Cómo ha llegado hasta ahí?"

Las imágenes han sido grabadas en Pensilvania (EEUU), cuando un niño se subió a los raíles de una atracción y comenzó a caminar por ellos sin ser consciente del peligro. Alfonso Arús muestra en Aruser@s este vídeo con el corazón en un puño.

El vídeo del que se hace eco Aruser@s y que puedes ver sobre estas líneas tiene final feliz. Así lo anuncia Alfonso Arús para tranquilidad de la audiencia.

En él somos testigos del momento en el que un niño deambula como si tal cosa por los raíles de una atracción de un parque de Pensilvania (EEUU).

Mientras todos los allí presentes, visiblemente preocupados, le dan indicaciones sobre cómo bajar y le hacen gestos para indicarle cómo hacerlo, un hombre consigue rescatarlo. "¿Cómo ha llegado hasta ahí?", se pregunta el presentador.

"Ya te has tenido que despistar mucho rato para que tu hijo acabe subido en las vías de una atracción en un parque temático", comenta sorprendida María Moya.