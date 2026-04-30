La picante confesión de Nicole Kidman a A$AP Rocky sobre Rihanna: "¡Podría besarla!"

Nicole Kidman y A$AP Rocky protagonizan esta divertida conversación en el desfile de Chanel en Biarritz donde confiesa qué harían si fueran el otro.

Nicole Kidman ha protagonizado una divertida conversación llena de confesiones con A$AP Rocky, pareja de Rihanna, en el desfile de Chanel en Biarritz, Francia. Mientras el rapero afirma que si se tuviera que intercambiar con la actriz se podría poner todo su armario, Nicole Kidman va más allá y desvela que si fuera A$AP Rocky... "¡podría besar a Rihanna!". Puedes ver el momentazo y la reacción del rapero en el vídeo principal de esta noticia.

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