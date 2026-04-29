Una mujer abre debate en redes y en el plató de Aruser@s con una caña de Madrid: "¿Para quién esto es doble?"

Una mujer ha abierto debate en redes sociales al enseñar la caña doble que le han dado en un bar de Madrid. "Sé que me la van a cobrar como doble, pero quiero saber para quién esto es doble", pide.

Una mujer ha pedido una caña doble en Madrid y la cantidad que le han servido ha generado debate en redes sociales. "He pedido una caña y el camarero me ha dicho que tenía que ser doble, le he dicho que vale, pero quiero saber para quién esto es una caña doble", explica la mujer, que destaca que en su pueblo "una caña normal va en vaso de sidra". "Sé que en otros pueblos ese tamaño es cañón", detalla la mujer, que enseña a cámara lo que le han traído y reflexiona: "Sé que me lo van a cobrar como doble". Y tú, ¿qué piensas que es? ¿una caña o una caña doble".

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