Rihanna celebra sus 38 años entre rumores de un cuarto embarazo: "En esta vídeo se le nota más"

"En sus últimas imágenes es verdad que ya veíamos cierta barriga abultada y en esta ocasión se nota más", destaca Tatiana Arús al enseñar el vídeo del cumpleaños de Rihanna, de quien dicen que podría estar embarazada.

Tatiana Arús enseña en el vídeo principal de esta noticia la celebración del cumpleaños de Rihanna, quien ha cumplido 38 cumpleaños entre rumores de un cuarto embarazo.

"En sus últimas imágenes es verdad que ya veíamos cierta barriga abultada y en esta ocasión se nota más", destaca Tatiana Arús mientras enseña las imágenes de la fiesta de la cantante, que aparece soplando las velas de su tarta.

"Está en un muy buen momento y, presuntamente, va a sacar álbum en breve", explica Tatiana Arús en el plató de Aruser@s, donde Alfonso Arús se sorprende al ver las imágenes del posible cuarto embarazo de Rihanna: "Esta señora está embarazada siempre". "Sí, cada par de años vuelve a tener un hijo", explica la colaboradora.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.