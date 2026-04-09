Alfonso Arús critica el final de temporada de 'Scarpetta', la serie de Nicole Kidman: "Esto es de guionistas vagos"

Nicole Kidman ha arriesgado con las transparencias en el estreno de su nueva película mientras que Cameron Díaz apostó por un vestido negro y los labios rojos para presentar su último film.

"Nicole Kidman ha arriesgado en la presentación de su nueva película, 'Margot tiene problemas de dinero', a la que ha acudido con un vestido en blanco y negro con transparencias de Schiaparelli. "Creo que poco a poco va frenando con los retoques estilísticos y va recuperando la expresión", destaca Tatiana Arús en el plató, donde Alfonso Arús lamenta cómo fue el final de temporada de la última serie de la actriz, 'Scarpetta'.

"Decidle a Nicole Kidman que está muy bien que haga series, pero que acaben de alguna manera", afirma el presentador, que destaca que "cuando llegue la segunda parte" ni se acordará de la trama. "Esto es de guionistas vagos, que no saben cómo cerrar la serie y la dejan abierta un año", insiste Alfonso Arús.

Por otro lado, Tatiana Arús enseña en el vídeo el look elegido por Cameron Díaz para presentar su nueva película de Nueva York: "Ha lucido un diseño negro en el que ha cedido todo el protagonismo a sus labios, en rojo". "Nos alegramos de que haya vuelto al cine", destaca Tatiana Arús en el plató, donde afirman lo mucho que les gusta la actriz.

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