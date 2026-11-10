Pequeñas decisiones "intrascendentes" que te cambian la vida: el nuevo trend viral del "efecto mariposa" llega a Aruser@s

Los usuarios de las redes sociales se han lanzado a contar algunas de las decisiones que en su día le parecieron intrascendentes, pero que acabaron cambiándoles la vida. Rocío Cano, colaboradora de Aruser@s, habla de su propia experiencia.

Mucha gente en redes está comentando una decisión que en su día consideraron "menor", pero que llegado el tiempo, les acabó cambiando la vida y, como no podía ser de otra manera, Aruser@s se hace eco de algunas de las más curiosas.

"Casi no fui a la fiesta de un amigo porque estaba muy cansado. Fui solo 20 minutos. Conocí a una mujer en la cocina mientras discutíamos sobre la piña en la pizza. Ella estaba equivocada, pero aún así, seguimos casados", comenta @arsondifusso siguiendo este trend viral.

@CarlosXRR le prestó el paraguas a una desconocida en una parada de autobús y tiempo después, ella se encontraba en el proceso de selección para el trabajo de sus sueños. "Me reconoció y conseguí el puesto", asegura. La historia de @baqueeiro es, si cabe, más sorprendente. Tras tomar una salida equivocada en la autopista acabó en un refugio de animales. Se llevó a un perro, el mismo que meses después lo despertó durante un incendio en su casa.

Los colaboradores del programa de laSexta se lanzan a contar sus historias y Hans Arús recuerda cómo obligó a su hermano Arthur a que jugara en el jardín y acabó haciéndose un esguince en grado tres. Rocío Cano recuerda que en su día tuvo que decidir en sus prácticas de la carrera entre una revista y una cadena de televisión. El resto, es historia.

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