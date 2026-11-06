Angie Cárdenas lanza una 'pullita' a Rocío Cano por sus "cumplidos": "A ti te queda bien, pero..."

Un viral sobre las personas que hacen cumplidos que parecen críticas provoca las risas en el plató de Aruser@s y Angie Cárdenas aprovecha la ocasión para señalar a Rocío Cano.

No todo el mundo tiene la misma facilidad para hacer un cumplido. Hay quien intenta halagar a otra persona y termina lanzando una crítica disfrazada de elogio. Eso es precisamente lo que muestra un viral del creador de contenido '@thinkinginblack', que ha compartido varios ejemplos de esos comentarios que dejan a quien los recibe sin saber muy bien cómo reaccionar.

"Muy tú, muy de tu estilo. Una cosa que admiro de ti es que tengas la confianza que tienes para salir a la calle así...", dice en el vídeo, en una sucesión de frases que, aunque parecen positivas, esconden un mensaje bastante menos amable.

"El viral está llevado al extremo, pero está basado en hechos reales", ha comentado entre risas Alfonso Arús, a lo que Angie Cárdenas ha aprovechado para lanzar una 'pullita' a su compañera Rocío Cano. "Rocío por las mañanas te ve y te dice: '¡Qué mono el conjunto! A ti te queda bien, pero yo no me lo pondría'", ha bromeado, y la aludida no ha negado que en ocasiones pueda ocurrirle algo parecido. "A veces pienso que me podría haber callado, pero tengo incontinencia verbal", ha reconocido entre risas.

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