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"¿Qué es España?": el trend viral que nos lleva desde la pared de gotelé al saber que va a llover porque a tu abuela le duelen las piernas

Hans Arús lleva a Aruser@s este nuevo trend viral que pretende que los españoles definamos a nuestro propio país de una manera muy gráfica... y lo más cómica posible.

"¿Qué es España?": el trend viral que nos lleva desde la pared de gotelé al saber que va a llover porque a tu abuela le duelen las piernas

"España es un tractor con muchos coches detrás al que nadie pita". Es una de las imágenes más representativas de este nuevo trend viral que Hans Arús lleva hasta Aruser@s. La intención no es otra que la de que los españoles definamos qué es para nosotros España de la manera más gráfica y divertida posible.

Bajo esta premisa, encontramos rotondas con estatuas que nadie sabe qué significan, las paredes de gotelé, el cajón donde guardamos los tápers con tapaderas que no cierran y las cenas a las 11 de la noche mientras el resto de Europa duerme. Y eso, por no hablar de la abuela meteoróloga, que sabe si va a llover o no en función de cuánto le duela la rodilla.

"España es una mesa de bar que lleva diez años sin cojear gracias a una servilleta doblada", es otra de las reflexiones que más ha gustado.

*Vuelve a ver el programa de hoy de Aruser@s en atresplayer.

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