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Festival de Venecia

Penélope Cruz se emociona al ser ovacionada junto a Javier Bardem en el Festival de Venecia tras estrenar 'Búnker'

Penélope Cruz y Javier Bardem han derrochado complicidad y amor en el Festival de Venecia, donde, han presentado su película, 'Búnker', tras posar por la alfombra roja.

Penélope Cruz y Javier Bardem

Penélope Cruz y Javier Bardem han sido dos de los protagonistas de la nueva jornada del Festival de Venecia, donde la pareja derrochó complicidad en su paso por la alfombra roja. Además, la actriz española, que ha lucido un espectacular vestido rojo, se ha mostrado muy emocionada tras recibir una gran ovación junto a su marido en el estreno de su película, 'Búnker'. En este vídeo puedes ver la emoción de am,bos y las lágrimas de Penélope ante los aplausos.

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