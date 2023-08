Una chica quiso sorprender a su novio limpiándole la furgoneta y resultó que quien se llevó la sorpresa fue ella. Dentro del vehículo encontró muestras de que su pareja le estaba siendo infiel. Entre otras cosas, llegó a sacar del asiento del copiloto un bolso entero de maquillaje, como podemos ver en este vídeo que fue emitido en Aruser@s el pasado mes de abril.

Los colaboradores charlaron largo y tendido sobre este asunto y Alfonso Arús volvió a sacar un espinoso asunto sobre la vida privada de Patricia Benítez después de un comentario de la colaboradora. "Esto es de primero de amante enamorada, para dejar huellas para que la mujer se dé cuenta", analizaba ella. "No me digas, Benítez, espero que sea un 'no', que tú lo has hecho", le decía el presentador. "No, hombre, no. Nunca he sido... am... enamorada", se rectificaba a sí misma.

"Tú me dijiste hace poco, no a mí, a toda la población, que fuiste durante un tiempo amante", recordaba el jefe. "He dicho: amante sí, enamorada no", recalcaba. "Nunca he dejado pistas porque no estaba enamorada, pero si hubiera estado enamorada lo hubiera hecho", reconocía.

"Si hubieras sido Clara Chía, hubieras dejado mermelada empezada", bromeaba Andrés Guerra.

