Una infidelidad puede hacer que cancele su boda en el último momento, pero lo que no conseguirá jamás es que anule la sesión de fotos que ha contratado. Esta no-novia que protagoniza el vídeo sobre estas líneas no duda en posar con su vestido de no-boda. Una decisión que sorprende a los aruser@s.

"La pregunta es: si cancela la boda, ¿para qué se hace la sesión?", plantea Alfonso Arús a sus colaboradores. "Para tener contenido que subir a Instagram o porque ya que está pagado, aprovecha la situación. ¿Vosotros qué haríais?", pregunta Hans Arús. "Si no eres Tamara Falcó, que también, incluso no celebrándose la boda, acabaría vendiendo la sesión de fotos con el vestido de novia, si tú has puesto todas las ilusiones en una boda que al final no se celebra, ¿de verdad tienes ganas de hacer una sesión de fotos con el vestido de la no-boda?", duda el presentador.

Sin embargo, el colaborador duda de si las poses hubieran sido las mismas si el novio estuviera presente. "Estando tumbada en unas escaleras... no sé cómo le iba a quedar el vestido", reflexiona. "Estas imágenes hablan ya por sí solas de cómo ha acabado todo", comenta Tatiana Arús.