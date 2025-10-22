'Top expertos'
Hans Arús, tras conocer por qué tu cerebro "está programado para sobrevivir": "Yo prefiero siempre ponerme en lo peor"
La neuropsicóloga Marta Jiménez explica cómo detrás de muchos miedos de nuestro día a día hay una explicación: es tu cerebro intentando protegerte. Una reflexión que ha dado pie a un animado debate en el plató de Aruser@s.
"No es casualidad que siempre pienses en lo peor, porque tu cerebro está programado para sobrevivir", desvela Marta Jímenez, una neuropsicóloga. Una reflexión que ha recogido Alfonso Arús para debatir en el plató.
Mientras unos reconocen que pensar en lo peor puede traer alivio, otros alertan del desgaste que supone vivir esperando desgracias que nunca llegan. "Dicen que estamos programados para eso porque nos adelantamos, pero también dicen que es contraproducente por estar esperando a que llegue algo negativo cuando no te pasa absolutamente nada", informa la tertuliana Angie Cárdenas.
Hans Arús es de los que "prefiere ponerse en lo peor". "Si te hacen una analítica y luego te dicen que no estás mal, pues es un alivio".
Alfonso Arús, por su parte, habla de las personas que son un auténtico "nubarrones". "Gente que está preparada siempre para lo peor", describe el presentador del programa.
