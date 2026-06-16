Un padre intenta enseñar a su hija a conducir y se hace viral por perder los nervios: "¡Tiene la calle 10 metros y te vas al bordillo!"

La pobre Sofía ha cometido el error de pedirle a su padre que le enseñe a conducir y, como ya todos nos vemos venir, el hombre pierde los nervios porque la chica está muy verde al volante, como podemos ver en este vídeo viral que recoge Aruser@s.

Seguro que a más de uno esta escena le resulta familiar y quizá por eso se ha convertido en toda una sensación en las redes sociales. La pobre Sofía está aprendiendo a conducir y su padre le está dando una clase... aunque el hombre no tiene demasiada paciencia y ella está demasiado verde, como vemos en este vídeo viral que recoge Aruser@s. "¡Quita el pie del embrague! ¡Tira para allá, que te vas para la pared! ¡Por el camino! ¡No te vayas para la zanja, que te vas para la zanja!", grita el señor sin parar mientras la chica se come el bordillo y la zanja y activa una y otra vez el limpiaparabrisas. "Mucha moral no le está dando a la hija", se queja Alfonso Arús en el plató del programa de laSexta.

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