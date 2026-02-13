Alfonso Arús, sobre el profesor pillado enseñando a conducir sin carnet en Francia: "¡Es la autoescuela de la calle!"

Un profesor de autoescuela en Francia ha sido pillado dando clases sin tener carnet de conducir válido y con los papeles del coche en regla dudosa.

Según explica Alba Sánchez, en la región han implantado controles aleatorios a los coches de autoescuela que circulan por la zona. "Ha sido poner la regla y cazar al primer profesor en el sur de Francia", comenta, desvelando que le han interpuesto "dos multas" y que, de momento, "no le han despedido". "Eso sí, esto supone un tremendo descrédito y veremos qué multa tendrá que pagar la autoescuela", añade entre risas.

"¿Es imposible que alguien sin carnet sepa conducir?", plantea el presentador del programa. "Tú me enseñaste a mí a conducir y no tienes el carnet", le responde Angie Cárdenas, a lo que Alfonso Arús admite entre risas: "Fui su profesor y aprobó enseguida". "Esto es la auténtica escuela de la calle", concluye, dejando claro que, a veces, los manuales de conducción se escriben sobre la marcha.

