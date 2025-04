Oficial: Jabifus echa las cartas a Leonor de Borbón (Escorpio) y augura "revelaciones bomba"

Jabifus, astrólogo de Aruser@s, aterriza en el plató para explicarnos cómo nos afectarán los nuevos tránsitos de este mes de abril y nos avanza qué signos se llevarán 'como el gato y el perro' y cuáles disfrutarán de una gran conexión estos días. Además, la elegida esta semana del 'Salseo del Comos'ha sido Leonor de Borbón.En el vídeo sobre estas líneas puedes escuchar qué dicen las cartas sobre la princesa.

Lo primero que destaca el experto es que la Luna entra en Virgo y lo que nos recomienda es que "revisemos la rutina", ya que es un "momento perfecto" para asentar nuestra relación con la alimentación, el deporte, el trabajo o los hobbies. "También tenemos un aspecto transformador al tener a Venus en sextil con Urano y tendremos la cesación de querer hacer cambios a nuestro alrededor", explica Jabifus.

Compatibilidades entre signos esta semana

Hay cuatro signos que se van a "entender de 10" y que gozarán de una comunicación sin igual. "Mercurio dejó de retrogradar, y pese a que tenemos su sombra, esto se comienza a notar", señala Jabifus.

Libra y Piscis

Cáncer y Escorpio

Los reyes del drama serán Virgo y Acuario. Las parejas bajo este signo, ¡cuidado!. Se aproxima una semana de dificultades y roces en la relación. Eso sí, hay quien todavía estará con más tensión esta semana. La pareja destinada al fracaso será la formada por Sagitario y Tauro.

No obstante, no todo van a ser malas noticias. El 'superamatch' para esta semana y los cuatro signos más afortunados son:

Aries y Géminis

Leo y Capricornio

Salseo del comos de Aruser@s

Son muchos los 'celebrities' que pasan cada semana por las manos del experto, quien lanza sus cartas para desvelar qué les depara el futuro. Esta vez, la elegida ha sido Leonor de Borbón. El experto ha señalado que las cartas no le han comunicado "gran cosa sobre el amor": "Se vienen, sobre todo, revelaciones bomba que tienen que ver con su persona, pero en un lado un poco más íntimo", avanza el astrólogo, que señala que "no quiere decir que le saquen una pareja", sino que "saldrá algo que nos deje trastocados, pero no en el mal sentido".

Estas manifestaciones serán importantes para que la princesa "sea más cercana con nosotros", cuenta Jabifus.