La nueva ilusión de Carmen Lomana: esto es lo que dicen las cartas de Jabifus, astrólogo de Aruser@s

"Tenemos a Mercurio en sextil con Plutón, un aspecto transformador que nos afectará directamente en nuestro carácter. "Mercurio está, además, retrógrado en Aries, pero dando coletazos en Piscis, porque dentro de poco viviremos ese cambio de signo", explica Jabifus, antes de comenzar a hablar sobre las compatibilidades entre signos para esta semana del 24 al 30 de marzo.

Compatibilidades de Aruser@s

Las parejas que más se van a entender esta semana serán Piscis con Cáncer y Sagitario con Tauro. Estos cuatro signos gozarán de buena comunicación los próximos días y pueden estar "muy tranquilos".

Sin embargo, habrá cuatro reyes del drama, cuatro signos que magnificarán lo que les ocurra: Leo con Géminis y, por otro lado, Libra con Acuario. Estos signos se verán afectados sobre todo en el plano emocional, según cuenta Jabifus en el vídeo sobre estas líneas.

Aries y Capricornio, mucha atención, porque esta semana estáis destinados al fracaso, mientras que Escorpio y Virgo, sois el 'supermatch' de Jabifus. "Estáis de suerte y con la sangre muy caliente", señala el astrólogo.

¿Qué dicen las cartas de Carmen Lomana?

En las últimas horas Carmen Lomana ha acaparado todas las portadas y es que la empresaria podría haber recuperado la ilusión en el amor. La tertuliana televisiva se ha dejado ver acompañada con Jesús Arroyo, paseando por las calles de Madrid mientras disfrutan de una tarde de compras.

Javier Fuster no ha dejado pasar la oportunidad y ha querido saber qué dicen las sobre Lomana: "Es pura Leo, signo de fuego, y sus cartas anuncian que, efectivamente, se viene un nuevo amor. Es algo que se está cociendo porque me aparece la carta del Sol con el Mago, que son cartas mágicas, que significan apertura y nuevos comienzos. No está enamorado actualmente, pero tiene ilusión".