Unos obreros rescatan a un perro que había quedado atrapado en el fondo de un pozo: este es el vídeo del angustioso momento

Hans Arús y Elizabeth López repasan los mejores superolés de la semana en Aruser@s Weekend, como el de estos trabajadores de la construcción que consiguen rescatar a un perro.

Hoy el ser humano se merece un 'superolé', anuncia Elizabeth López en Aruser@s Weekend. La periodista y el presentador de este espacio matinal que arrasa los sábados y los domingos en laSexta, Hans Arús, repasan algunos de los vídeos más destacados de la semana. Esos que te dan ganas de aplaudir.

Este es el caso de las imágenes que nos llegan de esta obra, en la que unos trabajadores de la construcción han conseguido rescatar a un perro que se había quedado atrapado en el fondo de un pozo.

Con una cuerda de plástico verde consiguieron sacarlo a una superficie. El animal se agarró rápidamente a su salvavidas y consiguió sobrevivir a tan complicada situación.

"Parece un cachorrito. Igual se ha caído", comenta Angie Cárdenas desde el plató al contemplar la escena.

