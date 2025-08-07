Elizabeth López, tras el viral de la joven española que vive en un garaje: "Viví en una casa de 20 metros cuadrados"

Aruser@s recupera el viral de la joven española que decidió reformar un garaje para convertirlo en un hogar frente a la imposibilidad de costear una vivienda por los altos precios.

De garaje a hogar y con la creatividad como solución, pero lo cierto es que esta joven española no ha tenido más remedio que reformar su garaje para convertirlo en su casa debido a los prohibitivos precios de la vivienda.

"Una hipoteca es imposible, un alquiler es muy caro también, así que ha decidido irse a vivir a un garaje", explicó Hans Arús, sobre este viral que se ha vuelto a emitir en Aruser@s. Parece una casa de '¿Quién vive ahí?', pero lo cierto es que se trata del nuevo hogar de @bysaramelon.

Como vemos en el vídeo sobre estas líneas, la joven hace un 'house tour' para mostrarnos cómo van las obras: "Estamos haciendo divisiones con pladur. Esto de aquí sería el baño con estos enchufes, que aquí va a ir una tele y esto sería la zona del salón".

"Te ríes del garaje, pero hoy, sale una noticia en la que se asegura que las familias españolas tenemos acceso a una casa de 13 metros cuadrados", comentó Alfonso Arús tras ver el viral. Elizabeth López, la periodista encargada de dar la última hora a los colaboradores en el plató, desveló que vivió una situación muy parecida al mudarse a un piso de 20 metros cuadrados.

