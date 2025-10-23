Una nutricionista denuncia la falta de acompañamiento emocional en los comedores escolares: "Se improvisa, controla y castiga"

Una especialista en nutrición cuestiona el papel de los monitores en los comedores escolares, denunciando la falta de formación "en infancia , alimentación respetuosa y desarrollo emocional" y el uso de castigos para obligar a los niños a comer.

Una nutricionista ha abierto el melón del comedor escolar y Alfonso Arús ha traído su reflexión para debatirlo en el plató de Aruser@s. "¿Podemos hablar de los monitores del comedor escolar?", pregunta '@mynutritionist' a sus seguidores, señalando de "preocupante" lo que está pasando: "¿Cómo puede ser que estemos dejando a niños y niñas durante años en un espacio donde nadie los acompaña emocionalmente, se les presiona para comer o se les ignora completamente sus señales de hambre y saciedad?".

Según cuenta la especialista, "no es solo servir la comida", se trata de "acompañar el momento". "Se improvisa, se controla, se castiga, se ignora, ¿y la formación? ¿Dónde está la formación en infancia, en alimentación respetuosa, en desarrollo emocional?", denuncia.

La nutricionista asegura que tener un carnet de manipulador de alimentos "no es suficiente". "Los niños están siendo obligados a comer lo del plato con castigos, con frases como 'si no te lo acabas, no sales a jugar al patio'", desvela la diestista, quien critica que "eso no es educar ni cuidar".

Desde el plato de Aruser@s, los colaboradores le dan la razón a la nutricionista. "Pero lamentablemente llevamos décadas con eso; la frase de 'no te levantas hasta que no te lo comas todo' no es de ahora", comenta Alfonso Arús. "El problema es eso, que no hemos evolucionado", concluye Angie Cárdenas.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.