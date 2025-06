Nunca te fíes de un Alejandro (ni de un Javi, un Dani, un Sergio...): los hombres más infieles se llaman así, según este tiktoker

"Esto puede parecer una tontería, pero alguien se ha dedicado a hacer una encuesta sobre los nombres que tienen las personas másinfieles", anuncia Alfonso Arús en Aruser@s antes de dar paso a este vídeo viral de @soyraulsolar.

Comencemos pues por darle un repasito a Alejandro. "Siempre tiene una 'amiga' que le escribe a las 3 de la mañana. Mucho ojo", avisa el creador de contenidos. De David deberías huir si te dice que "él no es como los demás". Javier es el rey de los mensajes eliminados y Daniel no ha superado a su ex.

Por cierto, Sergio tiene pareja, pero en su Instagram parece que está soltero. "Marcos coquetea con cualquiera", añade. Pero ojito con Adrián: "Es el mítico que te dice que no le gustan las etiquetas. Entonces, no etiqueta lo vuestro". Álvaro dice que no usa WhatsApp, pero se pasa el día en línea y no te contesta.

Sigamos con Cristian: "Dice que no cree en las relaciones tradicionales". Iván siempre dice que él nunca "haría eso", pero ya lo ha hecho.

¿Conocen nuestros amigos de Aruser@s a alguno de ellos? O, peor aún, ¿son alguno de ellos?