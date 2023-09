"Te conocí con 19. Besos van y besos vienen. Fue por idiota que me hice ese tattoo", canta Aitana en su nuevo tema que se estrenará mañana y del que ya conocemos un pequeño adelanto (que puedes escuchar en este vídeo de Aruser@s). El tema cuenta con una letra que, si atendemos a la creencia popular de que las casualidades no existen, estaría dedicado al ex de la cantante, el actor Miguel Bernardeau.

Y es que, hay muchos datos en ella que coinciden con la historia real del amor que surgió y se extinguió entre ambos: 19 años, el tatuaje (recordemos que la triunfita tiene una 'M' tatuada), los 4 años que duró su relación. "Se ha marcado un 'shakirazo', teóricamente", recalca Alfonso Arús tras escuchar este fragmento.

Según el presentador del programa, el mundo de la música tiene un problema grave. "Como se está reduciendo la temática de los nuevos cantantes e intérpretes, al final todo el mundo acaba rimando igual. O sea que 'tattoo' rima con 'tú' lo hemos visto ya 15 veces... y 'cervecita' rima con 'playita'".

El álbum en el que se incluye esta canción, que lleva por título 'Alpha', saldrá a la luz el próximo 22 de septiembre. "El morbo está servido", comenta Tatiana Arús. "Todos vamos pendientes de esas coincidencias".