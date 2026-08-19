Una novia rompe a llorar al descubrir una imagen a tamaño real de su madre fallecida en plena boda

La novia no esperaba encontrarse con una imagen de su madre, fallecida cuatro años atrás, durante su boda en Filipinas. Un inesperado homenaje que puedes ver aquí.

Un momento de enorme emoción y sorpresa se ha vivido en una boda celebrada en Filipinas, cuando la novia ha descubierto entre los invitados una imagen a tamaño real de su madre, fallecida cuatro años antes. La joven no puede contener las lágrimas al encontrarse cara a cara con la figura de su madre en uno de los días más importantes de su vida. "Es un poco macabro", asegura Óscar Broc, algo que Alfonso Arús tampoco termina de verlo claro: "A mí me ha parecido extraño". "Se lo habrán hecho como homenaje, pero a mí no me gustaría ver a mi madre de cartón en mi boda", reconoce María Moya.

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