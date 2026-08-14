El tenso momento en una boda cuando el padrino se desmaya en pleno 'sí, quiero'

El novio y otro de los asistentes reaccionaron rápidamente y corrieron a ayudarle mientras el resto de invitados contemplaba la escena.

El 'sí, quiero' quedó en segundo plano por unos instantes. El padrino de una boda comenzó a perder el conocimiento en plena ceremonia y acabó desplomándose delante de todos los invitados. Como se puede ver en el vídeo, el joven empieza a tambalearse hasta que finalmente cae al suelo. El novio y otro de los asistentes reaccionaron rápidamente y corrieron a ayudarle mientras el resto de invitados contemplaba la escena. El inesperado desmayo convirtió al padrino en el protagonista absoluto de la ceremonia.

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