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El tenso momento en una boda cuando el padrino se desmaya en pleno 'sí, quiero'

El novio y otro de los asistentes reaccionaron rápidamente y corrieron a ayudarle mientras el resto de invitados contemplaba la escena.

El tenso momento en una boda cuando el padrino se desmaya en pleno 'sí, quiero'

El 'sí, quiero' quedó en segundo plano por unos instantes. El padrino de una boda comenzó a perder el conocimiento en plena ceremonia y acabó desplomándose delante de todos los invitados. Como se puede ver en el vídeo, el joven empieza a tambalearse hasta que finalmente cae al suelo. El novio y otro de los asistentes reaccionaron rápidamente y corrieron a ayudarle mientras el resto de invitados contemplaba la escena. El inesperado desmayo convirtió al padrino en el protagonista absoluto de la ceremonia.

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