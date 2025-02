Una novia detiene su boda justo antes de dar el 'sí, quiero' para repartir cervezas entre sus invitados

"Ahora llegas a las bodas y no sabes lo que te vas a encontrar", asegura Tatiana Arús después de ver este vídeo viral de @rocilacania en Aruser@s. Y es que esta ceremonia es, cuanto menos, bastante original.

"Un segundo, ¿vale? Es que yo no puedo dar el 'sí, quiero' si no pasa esto", se disculpa una novia con sus invitados justo antes del momento decisivo de una boda, como vemos en este vídeo viral de @rocilacania emitido en Aruser@s. Tras el susto inicial de todos los allí presentes y de los colaboradores del programa de laSexta, el futuro marido de la joven (recordemos que todavía no se han casado) reparte entre sus invitados botellines de cerveza.

Entre risas, los asistentes a la ceremonia aplauden este original gesto que, sin duda, servirá de inspiración a más de uno que ya esté planeando pasar por el altar. "Cuando todos han podido empezar a beber, ya sí que se dan el beso", informa Hans Arús para tranquilidad de sus compañeros.

"Ahora llegas a las bodas y no sabes lo que te vas a encontrar", comenta Tatiana Arús. Y es que los enlaces civiles son cada vez más originales.