Hans Arús lee en el plató de Aruser@s la nota viral de una chica a un restaurante donde quiere dejar a su novio: "Probablemente voy a cortar con mi novio allí, os pediría una mesa discreta". Pero no solo eso, la chica afirma que aunque no van a dar "el show", quiere una mesa discreta para que no vean a su novio llorando. "Gracias por vuestra comprensión", termina diciendo la cliente al restaurante.

El colaborador de Aruser@s abre debate en el programa sobre cuándo se corta la relación: "¿Que se hace antes o después del postre?". "En un restaurante seguro que no", afirma Alfonso Arús, que destaca que "hay lugares mucho más propicios para romper una relación, pero un restaurante es un lugar absolutamente desaconsejable". "Esto acaba con uno de los dos llorando, yendo al lavabo, montando el pollo... por más que pida un lugar escondido todo el restaurante sabe lo que está pasando", reflexiona Alfonso Arús.

El presentador recomienda ir al zoo a romper: "Si luego quiere tirarse a los cocodrilos, pues ya...". Por su parte, Patricia Benítez afirma que le encanta esa iniciativa porque si tu cena es aburrida, te entretienes con la discusión de la mesa de al lado.