Cuelga un cartel por las ruidosas relaciones sexuales de sus vecinos en horario laboral: "Tengo reuniones y es vergonzoso"

"Es vuestra casa y follar, follamos todos, pero agradecería que os cortarais un poco porque tengo reuniones y es vergonzoso", comenta la vecina en el cartel, pidiendo "no gritar tanto" de lunes a viernes.

El amor no entiende de horarios, pero las reuniones de trabajo sí. Y si no, que se lo digan a esta vecina que ha decidido colgar un cartel directo a sus vecinos de al lado para pedirles que moderen el entusiasmo bajo las sábanas.

"Hola. Vivo al lado, mi salón está pared con pared con vuestra habitación. Lógicamente es vuestra casa y follar, follamos todos, pero agradecería que en horario laboral os cortarais un pelín porque tengo reuniones y es bastante vergonzoso. Me alegro de que lo paséis tan bien tan a menudo. Solo pido que de lunes a viernes no gritéis tanto. Si algún día necesitáis sal, me decís", se puede leer en el mensaje que ya se ha hecho viral.

En el plató de Aruser@s ya hemos visto más de un aviso vecinal de este estilo, y como no podía ser de otra manera el tema ha generado risas. Los tertulianos dan mayoritariamente la razón a la mujer y plantean, entre bromas, la posibilidad de "marcar un horario", como si se tratara de la "llegada del repartidor".

"Yo, si fuera el jefe, conectaría con la chica justo cuando sé que hay relaciones sexuales con los del piso de arriba. ¡Así nos reímos todos y cotilleamos todos!", bromea Alfonso Arús, quien se anima hasta lanzar propuestas: "Incluso puedes hacer apuestas muy finas, como decir si ha fingido o no".

"Más de cuatro horas sin parar"

En Aruser@s recuerdan otro viral que provocó carcajadas entre los tertulianos. Se trata de la familia que denunció que las ruidosas relaciones sexuales de sus vecinos les impedían dormir por las noches. Según un cartel que circuló, los ruidos se prolongaban durante horas, incluso desde las 4 hasta las 8 de la mañana, y también afectaban a los niños. Los tertulianos del programa, entre ellos David Broc y Alba Gutiérrez, se mostraron sorprendidos "por la duración y el horario" de los hechos.

"Por favor, agradecería a la pareja que durante los últimos cuatro días, en los que han estado teniendo relaciones sexuales fuera de lo normal a las 4 de la madrugada, que sean más silenciosos, ya que hay personas que no podemos dormir. El viernes fueron más de cuatro horas sin parar. Además, los niños se despiertan y preguntan", señalaba el cartel.

