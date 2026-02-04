Los momentos más icónicos de Glória Serra en 15 años de Equipo de Investigación: de las investigaciones más emblemáticas... a José Mota

Equipo de Investigación cumple 15 años de emisión y desde laSexta.com junto al departamento de Documentación de Atresmedia, hacemos un repaso por los momentos más destacados de este mítico programa de laSexta.

Equipo de Investigación cumple quince años en emisión y laSexta lo resume en un vídeo de documentación que recorre algunos de los momentos más significativos de su historia. 15 años de periodismo de investigación en prime time, con una figura al frente que se ha convertido en seña de identidad del formato y de la cadena: Glòria Serra.

El vídeo arranca en 2010, en el Tribunal Supremo. Es un año clave para el programa por la reapertura del caso de Antonio Meño. Veinte años después de una operación quirúrgica que lo dejó con un daño cerebral irreversible, su historia volvía a la primera línea judicial. Equipo de Investigación reconstruye un calvario médico y legal que marcó el arranque de su trayectoria.

En 2012, la investigación se traslada a la carretera. El programa sigue la pista de lo que define como "un ejército privado". Personas contratadas para rastrear coches robados. Seguimientos, vigilancias y un entramado poco visible que opera lejos de los focos.

En 2014, el foco se posa sobre la industria de la droga, uno de los negocios más lucrativos del crimen organizado. En concreto, sobre la conocida como banda del Pastor. Dinero, poder y estructuras criminales que el programa disecciona desde dentro.

Un año después, en 2015, la amenaza cambia de forma. Equipo de Investigación investiga el funcionamiento de los productos milagro, un gran negocio legal que se alimenta de promesas imposibles y del engaño sistemático al consumidor.

En 2017, el programa amplía su mirada al escenario internacional. Donald Trump es analizado como "el presidente más impopular de la historia de Estados Unidos". Una prestigiosa publicación lo había nombrado mentiroso del año. El reportaje examina el poder del discurso y la manipulación de la verdad.

2018 deja una de las investigaciones más icónicas. Alcàsser. Un caso que sigue abierto en la memoria colectiva. "Antonio Anglés continúa siendo el prófugo más buscado", recuerda Glòria Serra, en un programa que vuelve a enfrentarse a una de las páginas más oscuras de la crónica negra española.

En 2019, la investigación irrumpe en plena actualidad. Glòria Serra interviene en Al Rojo Vivo para anunciar un programa centrado en una empresa relacionada con un brote de listeriosis. "Lo vamos a demostrar esta noche", adelanta, marcando el tono de lo que estaba por llegar.

Ese mismo año, la presentadora vive un momento inesperado fuera del terreno estrictamente periodístico. José Mota la imita. Ella se ríe. "Cuando me imitó José Mota dije: 'Ya está: mamá, he triunfado en la vida'".

En 2020, Wyoming le lanza una pregunta en El Intermedio: cuándo habrá un Equipo de Investigación sobre él. Glòria Serra responde con humor. "Hay una carpetilla por ahí, pero no daba para nada. Ni para una hora", bromea.

Ese mismo año, la pandemia obliga a reinventar el trabajo. El programa continúa desde casa, en pleno confinamiento. "Somos el mayor experimento de teletrabajo de la historia", resume Serra, mientras la realidad impone nuevas reglas al periodismo de campo.

En 2021, Equipo de Investigación afronta uno de sus mayores retos: un programa especial en directo desde el volcán de La Palma. Lava, evacuaciones y urgencia informativa. "Un reto hacer el programa en directo", reconoce la presentadora.

En 2022, el formato muestra otra cara del oficio. Glòria Serra lee algunos de los mensajes de odio recibidos en redes sociales. "Basura, payasos, jubílese señora". Insultos que acompañan a la exposición pública de la investigación.

Los últimos años confirman la vigencia del programa. En 2023, analiza por qué decenas de españoles viajan a Turquía para operarse y qué hay detrás de la estrategia de marketing de esas clínicas.

En 2024, viaja a Hong Kong para mostrar los nanopisos y preguntarse si ese es el futuro de la vivienda.

Y en 2025, sigue la pista de los paquetes que desaparecen sin dejar rastro y de los descuentos que no son lo que parecen. 15 años después, Equipo de Investigación mantiene intacto su método: preguntar, comprobar y no apartar la mirada.

15 años después, Glòria Serra y Equipo de Investigación siguen sacando a la luz lo que otros ocultan, escribiendo la historia del periodismo en televisión.

