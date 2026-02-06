Alfonso Arús, al ver el videoclip de Marc Anthony con Nathy Peluso: "Tiene tanta actividad sexual que se está quedando seco"

Tras ver a el videoclip de 'Como en el idilio', el tema de Marc Anthony con Nathy Peluso, Alfonso Arús destaca que el artista "se está quedando seco" por su "actividad sexual": "Nadia Ferreira lo tiene exprimido".

Alfonso Arús analiza en el vídeo principal de esta noticia el videoclip de 'Como en el idilio', el nuevo tema de Marc Anthony con Nathy Peluso. Y es que hacía 30 años que el artista no sacaba una colaboración a dúo con una artista femenina. "El propio cantante ha revelado que en el momento en el que conversó con Nathy Peluso surgió su conexión desde un primer momento", detalla Tatiana Arús.

"¿Soy yo o está más reducido?", pregunta Angie Cárdenas al analizar el videoclip en el plató de Aruser@s, donde Alfonso Arús reflexiona: "Sí, es que el pobre tiene tanta actividad sexual que yo creo que se está empequeñeciendo y quedando seco". Y es que Tatiana Arús recuerda que el artista está esperando su segundo hijo con su mujer, Nadia Ferreria.

"Es que lo tiene exprimido el pobre hombre, ya no da más jugo", bromea Alfonso Arús en el vídeo, donde Rocío Cano también destaca lo "consumido que está". "No me extraña que lleve gafas con las ojeras que debe de tener", bromea también Angie Cárdenas.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.