La reacción de Nuria Roca tras escuchar lo que sabe de ella la Inteligencia Artificial: "¡Viva la IA!"

La IA ha calificado a la presentadora de una "figura mediática de lo más versátil", algo que le ha encantado.

En La Roca se ha debatido esta semana sobre que la Inteligencia Artificial no es infalible, sino que tiene fallos que se pueden comprobar como, por ejemplo, al preguntar por uno mismo. Un ejercicio que Juan del Val ha hecho al preguntarle a la IA por lo que sabe de Nuria Roca.

"Es una conocida presentadora, escritora y actriz española. A lo largo de su carrera ha conducido programas de televisión muy populares en España y también ha escrito novelas y ensayos. Es conocida por su estilo cercano y su sentido del humor. Además, en los últimos años ha tenido mucha presencia en radios y redes sociales donde comparte su visión sobre la vida cotidiana. Una figura mediática de lo más versátil", ha respondido.

Tras acabar su definición, la presentadora se ha rendido ante la respuesta: "¡Viva la IA!".

Ahora bien, Nacho García se ha cuestionado qué ensayo ha escrito Nuria Roca. "No lo sé, pero si la IA lo dice punto", ha replicado.

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