Así es el gato de terapia que pasea por un instituto de Reino Unido para contribuir al bienestar de los jóvenes

Un gato de terapia se ha convertido en la sensación en un instituto de Reino Unido, donde forma parte de una "prueba piloto" para fomentar la empatía entre los estudiantes.

En Aruser@s muestran el caso de un gato que recorre los pasillos de un instituto británico como parte de una iniciativa innovadora. Según ha explicado la colaboradora Alba Sánchez en el plató, el felino "está perfectamente entrenado" y la "actividad está supervisada en todo momento por su cuidador", que es quien graba las imágenes.

El gato lleva un chaleco identificativo que lo reconoce como animal de terapia y su función es sencilla pero efectiva: "pasearse por el centro y acercarse a los estudiantes".

Se detiene especialmente en aquellos lugares donde hay alumnos y, si estos le acarician, permanece quieto, favoreciendo así la conexión emocional. El objetivo es generar empatía y contribuir al bienestar de los jóvenes. "¡Qué sociable!", alucina Alfonso Arús.