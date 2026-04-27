Alfonso Arús alucina con el precio del ravioli más caro de España: "Con tres no hago nada"

La gastronomía vuelve a colarse en Aruser@s, donde los colaboradores han reaccionado con sorpresa y algo de incredulidad al descubrir un exclusivo plato de raviolis valorado en 78 euros.

En Aruser@s ha amanecido hoy con sabor a alta cocina. El motivo: un sorprendente entrante servido en el restaurante Lasarte, del reconocido chef Martín Berasategui. Se trata de un plato compuesto por tan solo tres raviolis, cuyo precio asciende a 78 euros.

La colaboradora Alba Sánchez ha sido la encargada de desvelar los detalles de esta exclusiva propuesta culinaria. Sin embargo, no todos en el plató han quedado convencidos."Me parece muy bien, pero tres son muy pocos, el cuerpo te pide más, con eso no hago nada", ha comentado entre risas Alfonso Arús.

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