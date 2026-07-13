El emotivo vídeo viral de un padre que sorprende a su hija apareciendo a su lado en pleno vuelo

La joven pensaba que tendría que viajar sola, pero su padre le preparó una sorpresa de última hora reservando el asiento contiguo.

En Aruser@s Fresh recuperamos uno de los momentos virales más emotivos de la temporada, rescatado por Alfonso Arús de los 'Super Olé'.

La protagonista del vídeo se despide de su padre en el aeropuerto convencida de que tendrá que afrontar el vuelo sola. Sin embargo, él le ha preparado una sorpresa en secreto y ha reservado el asiento de al lado para acompañarla durante el viaje sin que ella lo sepa.

En el vídeo sobre estas líneas puedes volver a ver el emocionante instante en el que la joven descubre que su padre está sentado a su lado. Su expresión cambia por completo y ambos terminan fundiéndose en un emotivo abrazo.

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