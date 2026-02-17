El 'zasca' de Leo Harlem a las peleas de pareja en las mudanzas: "Siempre tirar la mitad del otro"

Todos, incluso Leo Harlem, hemos procrastinado ante una mudanza, preguntándonos qué da más pereza: guardar años de vida en cajas o transportarlas y desempaquetarlas de nuevo. Aquí puedes escuchar su monólogo.

Las mudanzasson uno de esos momentos que todos posponemos. No sabemos qué es peor: ¿guardar toda una vida en cajas o cargar con ellas hasta tu nuevo hogar y volver a desempacar?

El humorista Leo Harlem ha decidido dedicarle un espacio en su espectáculo Leo Talsk, donde subraya que, muchas veces, mudarse se convierte en una auténtica batalla de parejas sobre "qué desechar y qué no".

"Cuando veis la cantidad de trastos que tenéis, decidís tirar la mitad, pero en concreto: la mitad del otro", bromea Harlem, relatando una situación real de una pareja. "¡Cariño, no pienso tirar mi balón firmado si no te vas a llevar esa antigualla que ocupa medio salón!", añade, haciendo humor al señalar que "la antigualla" a veces se convierte...en la suegra.

Desde el plató de Aruser@s, los tertulianos no puueden contener la risa. "La madre no debería computar como mobiliario", remata entre carcajadas María Moya.

