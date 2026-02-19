Ahora

Alfonso Arús reacciona a la "absurda" moda de pasear perros invisibles: "Hacen 'match' con los 'therian'"

En Aruser@s, los tertulianos debaten sobre el 'hobby dogging': la moda viral de pasear perros invisibles que deja a los 'therian' en jaque.

Los 'therian', esos jóvenes que se identifican como animales, parecen tener un nuevo rival en redes: la tendencia del 'hobby dogging', que consiste en pasear perros invisibles.

"La moda empezó en Berlín hace unos meses, pero ahora ha explotado, quizás como reacción a los 'therian'", comenta Alba Sánchez. "Aquí no se trata de identidad, sino de creatividad y de sembrar confusión", añade.

El ritual es simple: coger una correa y simular que paseas un animal. Pero ojo, la cosa va más allá: "¡Hay incluso competiciones donde los supuestos perros realizan pruebas acompañados de sus dueños!", relata Alba.

En el plató, Alfonso Arúsbromea: "Que se encuentren los que creen tener perro con los 'therians' y hacemos un 'match'". "Lo bueno es que no gastan ni en veterinario ni en comida", zanja entre risas Angie Cárdenas.

