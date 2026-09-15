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'Zascas'

Leo Harlem, a quienes dejan reseñas negativas desde perfiles falsos: "Le falta un poco de mano marcada"

El cómico carga contra quienes utilizan perfiles anónimos para dejar reseñas en internet y cuestiona la credibilidad de algunas de estas opiniones.

Leo Harlem lanza un 'zasca' a quienes dejan reseñas negativas: "Le falta un poco de mano marcada"

"El problema es que la gente se ha creado diez identidades o veinte y opina de todo, de todos los sitios, como le da la gana", critica Leo Harlem. El cómico pone como ejemplo los perfiles anónimos que dejan comentarios negativos sobre restaurantes: "Te dice '@blacklacvendetta5' que este restaurante es una mierda. Vamos a ver, ese nombre ya te indica que es una mierda, que no está centrado. Le falta un poco de mano marcada", bromea.

Desde el plató de Aruser@s, David Broc reconoce que "mucha gente se fía de esas reseñas", mientras que Óscar Broc destaca la importancia que tienen para los establecimientos: "Las reseñas de Google son muy importantes, tienen mucha influencia y es cierto que muchas reseñas son falsas"."Y además te coloca en buen posicionamiento", destaca Hans Arús.

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