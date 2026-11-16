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Deja plantado a su novio en el altar tras confesar que está enamorada de su cuñado

"Él ha perdido a su novia y a su hermano", lamenta Òscar Broc tras ver el vídeo viral de una mujer que detiene su boda para confesar que tiene sentimientos por su cuñado.

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En este vídeo viral del que se hace eco Aruser@s somos testigos de una boda que termina de la peor manera posible antes siquiera de empezar. "La novia se ha negado a casarse en el último momento porque confiesa que de quien de verdad está enamorada es del hermano del novio", cuenta Alfonso Arús.

El chico que iba a ser su marido acaba completamente indispuesto e incluso tiene que ser sujetado por quienes están a su alrededor.

"Ojo, porque la boda está pagada y a lo mejor el hermano aprovecha", apunta Hans Arús.

*Vuelve a ver el programa de hoy de Aruser@s en atresplayer.

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