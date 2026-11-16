Deja plantado a su novio en el altar tras confesar que está enamorada de su cuñado

"Él ha perdido a su novia y a su hermano", lamenta Òscar Broc tras ver el vídeo viral de una mujer que detiene su boda para confesar que tiene sentimientos por su cuñado.

En este vídeo viral del que se hace eco Aruser@s somos testigos de una boda que termina de la peor manera posible antes siquiera de empezar. "La novia se ha negado a casarse en el último momento porque confiesa que de quien de verdad está enamorada es del hermano del novio", cuenta Alfonso Arús.

El chico que iba a ser su marido acaba completamente indispuesto e incluso tiene que ser sujetado por quienes están a su alrededor.

"Ojo, porque la boda está pagada y a lo mejor el hermano aprovecha", apunta Hans Arús.

*Vuelve a ver el programa de hoy de Aruser@s en atresplayer.

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