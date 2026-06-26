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Mónica Naranjo deslumbra en la celebración del Orgullo cantando 'Sobreviviré' en el Sevilla Fest

Mónica Naranjo ha deslumbrado al cantar 'Sobreviviré' en la celebración del Orgullo en el Sevilla Fest, celebrado en la mítica Plaza de España de Sevilla.

Mónica Naranjo deslumbra en la celebración del Orgullo cantando 'Sobreviviré' en el Sevilla Fest

Mónica Naranjo ha deslumbrado en la celebración del Orgullo en el Sevilla Fest en la Plaza de España, donde 18.000 personas vibraron al ritmo de 'Sobreviviré'. En el Festival también cantaron otros artistas, como Romeo Santos y Prince Royce. "Vaya cambiado de Romeo a Mónica Naranjo", destaca Alfonso Arús, que bromea sobre el tono de voz del cantante latino: "Imagínate la canción 'Sobreviviré' cantada con su tono, parecería que se estuviera ahogando".

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