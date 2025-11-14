Ahora

El 'zasca' de Miguel Lago a Mónica Naranjo: "Aitana canta muy bien, eso como ella pero agradable"

"El otro día en mi casa intenté comprar unas entradas para ver a Aitana, nos gusta, es una artista brutal, una niña majísima y canta muy bien, es como Mónica Naranjo, pero bien y agradable", afirma Miguel Lago.

Miguel Lago realiza en este vídeo un monólogo sobre los conciertos: "¿Por qué es tan difícil conseguir entradas para un concierto?". "Precios elevados, difícil acceso, reventa para especulación... llega un punto en el que no sabes si estás hablando de comprarte una entrada o una vivienda", reflexiona el cómico.

Por otro lado, Miguel Lago lanza un inesperado 'dardo' a Mónica Naranjo al compararla con Aitana: "El otro día en mi casa intenté comprar unas entradas para ver a Aitana, nos gusta, es una artista brutal, una niña majísima y canta muy bien, es como Mónica Naranjo, pero bien y agradable".

