Tatiana Arús enseña en el plató de Aruser@s las primeras declaraciones de Mónica Cruz sobre su posible relación sentimental con Alejandro Sanz tras meses de rumores. "A ver, no me están relacionando con un asesino en serie", destaca la actriz, que afirma que le encanta Alejandro pero que solo es una buena amistad: "Somos muy amigos, le conozco desde hace mil años, le adoro, pero las cosas caen por su propio peso".

"Yo no tengo que esconder el día que tenga una pareja, eso no es malo", afirma tajante la hermana de Penélope Cruz, que insiste: "El día que tenga una relación no la voy a tener encerrada bajo llave". Después de escucharla, Tatiana Arús sigue pensando que el cantante y la actriz "tuvieron algo, pero no cuajó".

"Shakira, calienta que sales", bromea Patricia Benítez, por su parte, que siempre ha pensado que Alejandro Sanz y Shakira han tenido o podrían llegar a tener algo tras su química en el videoclip de 'La Tortura'.