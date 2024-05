Shakira ha confesado que Alejandro Sanz no fue su primera opción para cantar 'La Tortura', el conocido tema que ayudó a catapultar a la fama a la colombiana. "Cuando invité a Alejandro Sanz a hacer 'La Tortura', había invitado a Maná, pero me dijeron que no", ha desvelado la artista.

"Cuando invito a Alejandro, que fue un aciertazo, ¡'La Tortura' era un reggaeton, pero al meter a Alejandro disimulamos un poquito", ha explicado Shakira, que ha recordado el éxito que tuvo en España: "En España todavía no sonaba el reggaeton porque había sido un prejuicio". "No fue para entrar en España, pero sirvió", ha contado la cantante.

Por su parte, Patricia Benítez sigue insistiendo en que Shakira y Alejandro Sanz tuvieron algo: "Es evidente. Creo que tuvieron alguna cosilla". Por último, Tatiana Arús apoya a su compañera recordando que Paula Echevarría y Miguel Torres también se conocieron en un videoclip, en concreto de David Bustamante, y tras unos años se convirtieron en pareja.