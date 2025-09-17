El mismo detalle durante 40 años: este es el entrañable gesto de amor diario de un yayo a su mujer

En este vídeo puedes ver el emotivo ritual de un abuelo al regalar a su mujer un corazón creado desde las peladuras de las naranjas que merienda. Un tierno detalle que lleva haciendo más de 40 años.

Lleva más de cuarenta años con el ritual, pero su amor parece no tener fin. En el vídeo sobre estas líneas puedes ver el entrañable gesto de amor diario que un abuelo hace a su mujer aprovechando su merienda.

El yayo, que disfruta cada tarde de comer una naranja, crea un bonito corazón con la peladura de la fruta para regalárselo a su compañera de vida. Un emotivo detalle que la mujer guarda con cariño en tarros de cristal.

En redes, el viral ha cautivado los corazones de los internautas. Sin embargo, en el plató de Aruser@s han decidido tirar por el humor y Óscar Broc ha decidido romper la magia del momento: "¡Lo que es tener tiempo libre!". Para Arthur Arús sería "más útil" la piel de un limón, para así "ponerlo en el gintonic".

"Estaréis conmigo en que si un día no lo hace, la mujer se enfadará o pensará que pasa algo", asegura Marc Redondo. "¡Estos son los gajos del oficio!", bromea Sepas Maspons, haciendo honor a su sección de chistes malos.