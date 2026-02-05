Miguel Ángel Silvestre, Miguel Bernardeau y Carlos Cuevas estrenan 'La Fiera': "Son muy responsables, como hermanos mayores"

Miguel Ángel Silvestre, Miguel Bernardeau y Carlos Cuevas estrenan 'La Fiera', una película basada en la historia real de los pioneros del salto BASE con traje de alas en España, dirigida por el ganador del Goya Salvador Calvo.

Miguel Ángel Silvestre, Miguel Bernardeau y Carlos Cuevas han estrenado 'La Fiera' en Madrid. Se trata de una película, de Atresmedia Cine, basada en la historia real de los pioneros del salto BASE con traje de alas en España. Los actores han sido preguntados sobre con quién se decidiría a hacer salto base en la vida real. "Lo haría con cualquiera de estos dos compañeros porque aunque son más jóvenes que yo, son más hermanos mayores porque son muy responsables", afirma Alfonso Arús, algo que comparten sus compañeros.

'La Fiera', la nueva película del ganador del Goya Salvador Calvo y producida por Atresmedia Cine y MOD Producciones, llega este 6 de febrero a los cines. Además, Alejandro Hernández firma el guion de esta historia de amistad y pasión compartida. Carlos Cuevas, Miguel Bernardeau y Miguel Ángel Silvestre encabezan el reparto, que también cuenta con Candela González, Stéphanie Magnin, David Marcé y la colaboración especial de José Manuel Poga.

Según su director, Salvador Calvo, 'La Fiera' se adentra en las vidas de estos saltadores, pero también se aproxima a su entorno familiar, sus parejas, padres, madres e hijos que viven en un frágil equilibrio entre el amor y el miedo. De ahí surge un dilema dramáticamente muy poderoso: el de la libertad individual frente a la responsabilidad hacia los demás. Hemos intentado abordarlo sin juzgar a los personajes; sin certezas, pero con preguntas que trasladamos al espectador. El cine debe entretener y emocionar, pero también debe hacerte reflexionar, acompañarte horas y días después.”

El rodaje de la película se ha desarrollado en localizaciones naturales de España como Aragón, Castilla-La-Mancha, Castilla-León, Comunidad de Madrid, y Suiza, en Wallendstadt y Lauterbrunnen.

