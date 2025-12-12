El vídeo viral de Miguel Ángel Silvestre y Álex Roca jugando al pádel

Miguel Ángel Silvestre y Álex Roca se han juntado para jugar al pádel. "Tiene dominio y bastante técnica", destaca Hans Arús.

Tatiana Arús destaca que Miguel Ángel Silvestre protagoniza este divertido vídeo en el que juega un partido de pádel con Álex Roca. "Celebró por todo lo alto cada vez que marcaba un punto", destaca Tatiana Arús en el plató de Aruser@s, donde Hans Arús afirma que el actor juega bien: "Tiene dominio y bastante técnica".

Por otro lado, tras su ruptura con su novia desde 2023, Rebeca, el actor fue visto en actitud cariñosa con Nerea Rodríguez, exconcursante de Operación Triunfo en la edición de Aitana. Según se rumoreó, se les vio n "actitud cariñosa" en Ibiza. "La tensión viene de lejos: comparten grupo de amigos y se estuvieron intercambiando mensajes", detalló Tatiana Arús.

