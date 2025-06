Alfonso Arús, indignado al ver que Aitana lleva a Plex al restaurante al que iba con Miguel Bernardeau: "Está intoxicado"

"No puedes repetir restaurante", afirma Alfonso Arús a Aitana tras ser vista en actitud cariñosa con Plex en el mismo restaurante al que iba con el actor: "Hay que llevar a los novios a sitios que no estén intoxicados".

Tatiana Arús abre debate en el plató de Aruser@s después de que Aitana haya repetido patrón y haya llevado a Plex al mismo restaurante cubano al que acudía con Miguel Bernardeau. "Algunas personas han visto a Aitana en actitud cómplice con Plex", destaca la colaboradora.

"Me gustaría saber qué opináis de esto", pregunta la colaboradora en el programa, donde Alfonso Arus lo tiene claro. "Muy mal", asegura el presentador de Aruser@s, que explica: "No puedes repetir restaurante con novios diferentes". Es más, Alfonso Arús insiste en que "hay que llevar a los nuevos novios a sitios que no estén intoxicados".

Según destaca Tatiana Arús, este restaurante "tiene muy buenos cócteles y dicen que se come muy bien". Pero, ni por esas Alfonso Arús está de acuerdo: "También habrá otros restaurantes cubanos en Madrid".

Aitana se sincera sobre sus relaciones

Aitana explica en este vídeopor qué a veces habla de su vida sentimental y otras veces no: "No solo es mi historia. No tengo toda la potestad ahí. Cuando hablo es porque las dos personas están tranquis con eso".