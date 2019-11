El vídeo se ha viralizado y en el se puede ver a una madre fuera de sí que se enfrenta al acosador de su hijo y le dice cosas como "vuelve a tocar a mi hijo y te arranco la cara a a ti, a tu madre y a tu padre".

Esta situación ha tenido lugar en Reino Unido, y la psicóloga Arantxa Coca ha explicado que "aunque se pueda empatizar con la preocupación de la madre" las maneras no son las adecuadas y por tanto le saca una tarjeta roja.

Coca argumenta que el lenguaje no es adecuado: "Ella es una adulta y debería dar ejemplo y no hablar así a un menor". Y añade que "hace más agresiva una situación que de por sí ya lo es". Por otro lado destaca que esta mujer intenta educarle y que eso es un error porque no tiene autoridad sobre él, por lo que debería acudir a los adultos responsables del menor.