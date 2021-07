Alaska ha reflexionado sobre la Movida Madrileña y las diferencias de la noche de aquellos tiempos y la de ahora.

Lo ha hecho en una entrevista en 'Público' en la que ha bromeado sobre lo que ocurría en esos "after y chill out".

"Entonces no había redes sociales. No me puedo ni imaginar que habría sido de nuestros chill out y after con un móvil. No estaríamos aquí ninguno, estaríamos en la cárcel", ha comentado.

Puedes escuchar sus palabras en el vídeo que acompaña a estas líneas.

