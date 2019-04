Anne Hathaway anuncia que deja el alcohol porque su hijo la "necesita a todas horas": "Tuve que llevarle al colegio con resaca y lo pasé fatal"

Anne Hathaway ha confesado en el programa de Ellen DeGeneres que dejó de beber hace unos meses por su hijo, que en el próximo mes de marzo cumplirá tres años.

"Dejé de beber el pasado octubre y no volveré a hacerlo en 18 años. Me mantendré alejada del alcohol mientras mi hijo viva conmigo porque está llegando a una edad en la que me necesita a todas horas y, especialmente, por la mañana", ha asegurado.

Lo que le ha llevado a tomar esta decisión es que un día tuvo "que llevarle al colegio y tenía un poco de resaca" y lo pasó "fatal".

