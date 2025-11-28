El emocionante vídeo viral de la reacción de tres niños al triplicar el "reto de la botella"

En Aruser@s muestran el vídeo viral de los tres niños que consiguen superar el clásico reto de la botella y lo llevan a otro nivel, formando una torre triple que ni ellos mismos pueden creer.

Alfonso Arús comparte en Aruser@s el sorprendente momento viral protagonizado por tres niños que intentan superar el reto de mantener una botella recta tras lanzarla. Lo que no esperaban es que, además de lograrlo, acabarían con una hazaña digna de récord.

El reto, conocido en redes, consiste en lanzar una botella parcialmente llena para que caiga de base. Sin embargo, estos pequeños van más allá y cada uno lanzó la suya en el orden exacto para que, una vez posicionadas, formen una torre perfectamente equilibrada.

"Están absolutamente sorprendidos de la hazaña que acaban de conseguir", alucina Alfonso Arús, tras ver cómo tras horas de intentos estallan entre gritos y saltos.

