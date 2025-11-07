Meghan Markle regresa al cine ocho años después: así será su nueva película en la que hará de sí misma

Meghan Markle volverá al cine con la película 'Close Personal Friends', que se está rodando en California y en la que se interpretará a sí misma.

Tatiana Arús repasa en el plató de Aruser@s las últimas noticias de la familia real británica. Por ejemplo, el príncipe Guillermo se ha rodeado de estrellas de la música en los premios Earthshot 2025 en Río de Janeiro. "Se codeó con estrellas como Anitta, Kylie Minogue y Shawn Mendes", explica Tatiana Arús, que afirma que "comparado con los actos que ha hecho Camila, el que está triunfando es Guillermo".

Por su parte, Meghan Markle va a regresar próximamente a la gran pantalla tras ocho años alejada del cine. "Lo hará de la mano de Amazon y la serie se va a llamar 'Close Personal Friends'", explica la colaboradora de Aruser@s, que afirma que será fácil para la mujer del príncipe Harry ya que "hará de sí misma".

"Tiene que ser también una responsabilidad hacer de uno mismo porque luego imagínate que la crítica diga que estás sobreactuada", afirma Alfonso Arús en el vídeo, donde Tatiana Arús recuerda cómo Brigitte Macron hizo de sí misma en la serie 'Emily in París'.

La película, que ya se está rodando en California, contará con los siguientes actores: Jack Quaid, Henry Golding, Melissa Villaseñor, Anna Konkle, Patti Harrison, Jack Shalloo y Dustin Demri-Burns. Meghan Markle habría elegido esta película como "la forma perfecta de volver poco a poco al set y disfrutar nuevamente de la actuación", según fuentes citadas en 'The Sun'. Además, el príncipe Harry, al parecer, "la apoya completamente": "Solo quiere que haga lo que la haga feliz".

